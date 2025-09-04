"อนุทิน" มั่นใจ ปชน.ไม่เปลี่ยนใจ ทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี แสดงจุดการยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภ ว่า ไม่เป็นไร นายณัฐพงษ์ แถลงเรียบร้อยแล้ว และมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้น รอให้นายภูมิธรรม ออกมาชี้แจงกับประชาชน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะประชาชนอยากทราบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเท่านั้นเอง
ทั้งนี้ คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ยุบสภาได้ และมั่นใจว่า พรรคประชาชนไม่เปลี่ยนใจ ซึ่งตนจะปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่าง ถือเป็นข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกันเรียบร้อยแล้ว ไม่เช่นนั้น หัวหน้าพรรคประชาชนคงไม่ยอมลงนาม
ทั้งนี้ คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ยุบสภาได้ และมั่นใจว่า พรรคประชาชนไม่เปลี่ยนใจ ซึ่งตนจะปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่าง ถือเป็นข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกันเรียบร้อยแล้ว ไม่เช่นนั้น หัวหน้าพรรคประชาชนคงไม่ยอมลงนาม