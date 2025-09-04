"ศุภชัย" ล้มความคิดดำเนินคดี "ภูมิธรรม" หลังสภาฯ เตรียมเลือกตั้งนายกฯ คนใหม่

นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี แล้ว หลังจากวานนี้ ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดุสิต ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
นายศุภชัย ระบุว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว นั่นหมายความว่า ความพยายามที่จะยื่นยุบสภาได้ยุติลง ซึ่งประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้ เป็นไปตามครรลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายศุภชัย ระบุว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว นั่นหมายความว่า ความพยายามที่จะยื่นยุบสภาได้ยุติลง ซึ่งประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้ เป็นไปตามครรลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข