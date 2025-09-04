หัวหน้า ปชน.จี้ "ภูมิธรรม" แสดงความชัดเจนปมทูลเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภา

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงความไม่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทย กรณีกระบวนการทูลเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภา ว่า ขอให้รัฐบาล และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี แสดงความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เดินหน้ากระบวนการถูกต้องที่สุด
ทั้งนี้ แม้จะยังไม่มีความชัดเจนก็ควรดำเนินการตามระเบียบวาระ ก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ตามอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปในวันพรุ่งนี้ ( 5 ก.ย. )
