xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม อย่าแชร์! Kreain Nature Nasal Care รักษาจมูกอักเสบ อาการภูมิแพ้ ไม่จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากกระแสข่าวเรื่อง ผลิตภัณฑ์ Kreain Nature Nasal Care รักษาจมูกอักเสบ อาการภูมิแพ้หายขาด หายใจโล่งใน 7 วันนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีสูตรส่วนประกอบของสมุนไพร มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คือใช้รักษาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล คันจมูก จาม โพรงจมูกแห้ง เหนื่อยล้า แต่เมื่อตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล อย. ไม่ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวได้รับการอนุญาตจาก อย. แต่อย่างใด