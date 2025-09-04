ข่าวปลอม อย่าแชร์! Kreain Nature Nasal Care รักษาจมูกอักเสบ อาการภูมิแพ้ ไม่จริง

จากกระแสข่าวเรื่อง ผลิตภัณฑ์ Kreain Nature Nasal Care รักษาจมูกอักเสบ อาการภูมิแพ้หายขาด หายใจโล่งใน 7 วันนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีสูตรส่วนประกอบของสมุนไพร มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คือใช้รักษาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล คันจมูก จาม โพรงจมูกแห้ง เหนื่อยล้า แต่เมื่อตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล อย. ไม่ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวได้รับการอนุญาตจาก อย. แต่อย่างใด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีสูตรส่วนประกอบของสมุนไพร มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คือใช้รักษาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล คันจมูก จาม โพรงจมูกแห้ง เหนื่อยล้า แต่เมื่อตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล อย. ไม่ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวได้รับการอนุญาตจาก อย. แต่อย่างใด