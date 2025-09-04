xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +4.11 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 24,701.95 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (4 ก.ย.) ดัชนี Set Index ปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,263.42 จุด ปรับขึ้น 4.11 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.33 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 24,701.95 บาท