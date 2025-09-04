ศบ.ทก.แจงอนุมัติสร้างรั้วบริเวณหลักเขตแดน 50-51 ยังเป็นการรับทราบหลักการเท่านั้น

จากกรณีที่มีการรายงานข่าวว่า ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย- กัมพูชา (ศบ.ทก.) มีมติอนุมัติการสร้างรั้วบริเวณหลักเขตแดน 50-51 นั้น
ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย- กัมพูชา (ศบ.ทก.) ชี้แจงข้อเท็จจริงตามการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ (3 ก.ย.68) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางจากจังหวัดสระแก้ว ถึงแนวทางการจัดการพื้นที่ ประกอบด้วย
1. แผนการสร้างรั้วในหลักเขตแดนที่ 50 - 51 ระยะทาง 16 กม.
2. มาตรการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เช่น การสำรวจสิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่อย่างละเอียด ตลอดจน มีมาตรการดำเนินการตามกฎหมายของไทย ในการประกาศใช้กฎหมายกับชาวกัมพูชาที่บุกรุกพื้นที่ และแจ้งความดำเนินคดีกับราษฎรกัมพูชาที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 และมาตรา 72
อย่างไรก็ตาม ชั้นนี้ยังไม่ได้มีการอนุมัติแต่อย่างใด แต่เป็นการรับทราบ และเห็นชอบในหลักการ เป็นไปตามกฎหมายไทย และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
