"อนุทิน" ยันไม่กังวล พท.เสนอ "ชัยเกษม" ชิงเก้าอี้นายกฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ไม่รู้สึกกังวล กรณีพรรคเพื่อไทยเตรียมจะเสนอ นายชัยเกษม นิติสิริ ลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี คนใหม่ ในวันพรุ่งนี้ (5 ก.ย.68) พร้อมเดินเครื่องวางโรดแมพ 120 วัน แก้ไขปัญหาประเทศ