ข่าวจริง! โรคฝีดาษวานรกลับมาระบาดอีกครั้งในประเทศไทย

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง โรคฝีดาษวานรกลับมาระบาดอีกครั้งในประเทศไทยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า ข้อมูลจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานร ในระหว่างวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2568 พบผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย โดยเป็นผู้ป่วยในจังหวัดชลบุรี 3 ราย จังหวัดขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร แห่งละ 1 ราย โดยในปี พ.ศ. 2568 มีผู้ป่วยสะสม 61 ราย และยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น
