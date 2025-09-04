xs
สภาพอากาศ 11 โมงเช้า ฝนตกเล็กน้อยบางขุนเทียน บางคอแหลม สาทร ยานนาวา คลองสามวา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 กันยายน 2568 เวลา 11.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนเล็กนัอยในเขตบางขุนเทียน บางคอแหลม สาทร ยานนาวา คลองสามวา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนวโน้มลดลง