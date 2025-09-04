xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +5.74 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 18,409.77 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (4 ก.ย.) เวลา 11.00 น. ดัชนี Set INdex อยู่ที่ระดับ 1,265.05 จุด ปรับขึ้น 5.74 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.46 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 18,409.77 ล้านบาท