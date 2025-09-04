xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 10 โมงเช้า ฝนตกพื้นที่ฝั่งธนฯ แนวโน้มคงที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนละอองเล็กนัอยในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่