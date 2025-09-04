กรมชลฯ เตรียมรับน้ำเจ้าพระยาเข้าระบบชลประทาน หลังระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น

กรมชลประทาน เปิดเผยสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา วันที่ 4 กันยายน 2568 เวลา 06.00 น. โดยสถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,885 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 22.51 ม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 3.19 ม.) แนวโน้มเพิ่มขึ้น และสถานี C.13 เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,500 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน 15.08 ม. ระดับน้ำท้ายเขื่อน 13.08 ม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 3.26 ม.) แนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ บริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง ตามศักยภาพของคลอง เพื่อลดผลกระทบได้ท้ายน้ำให้ได้มากที่สุด โดยพื้นที่นอกคั้นกันน้ำบริเวณที่ได้รับผลกระทบคือ คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ติดกับแม่น้ำน้อย หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
