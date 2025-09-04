xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 5 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 54,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 04 กันยายน 2568 เวลา 09:49 น. (ครั้งที่ 5) ราคาปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 54,000.00 บาท รับซื้อ 53,900.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 54,800.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 52,817.44 บาท