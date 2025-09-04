รฟท.เตือน ผอ.เขตธนบุรีหยุดราดยางแอสฟัลท์พื้นที่ริมทางรถไฟ ผิด กม.-เสี่ยงอันตราย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า รฟท. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการเขตธนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้ที่ดำเนินการลาดยางแอสฟัลท์ฯ ให้งดการราดยางแอสฟัลท์ เพื่อใช้เป็นทางสัญจรบริเวณพื้นที่ริมทางรถไฟ ระหว่างกม. 4/17 – กม. 5/1 ช่วงที่หยุดรถวุฒากาศ - คลองต้นไทร บนเส้นทางสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัยแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก รฟท. ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และไม่เป็นไปตามระเบียบของ รฟท.
นอกจากนี้ ยังอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อการเดินขบวนรถไฟ และต่อระบบขนส่งทางราง ซึ่งหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ รฟท. รวมถึงชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ผู้ที่ดำเนินการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด จนกว่าจะมีการแก้ไข และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
ทั้งนี้ รฟท. ย้ำว่า การใช้ หรือพัฒนาใดๆ บนพื้นที่ของ รฟท. จำเป็นต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการ เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งทางราง และประชาชนผู้ใช้บริการ
