ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 150 บ. ทองรูปพรรณขายออก 55,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 04 กันยายน 2568 เวลา 09:01 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับขึ้น 150 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 54,200.00 บาท รับซื้อ 54,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 55,000.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 53,014.52 บาท