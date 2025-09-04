รองโฆษก กห.ต้อนรับทูตสหรัฐฯ ขอบคุณช่วยเจรจาหยุดยิงด้านชายแดน ยันไทยยึดสันติ

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ นาย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกลาโหม
พันเอก วีรยุทธ์ น้อมศิริ รองโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ประเด็นชายแดนไทย - กัมพูชา ฝ่ายไทยขอขอบคุณประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเจรจาหยุดยิง โดยไทยยืนยันว่าจะยึดมั่นแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี เพื่อรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน ตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) และเห็นถึงความสำคัญในการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team: AOT)
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน เพราะมีนัยด้านความมั่นคงและอำนาจอธิปไตย ต้องเป็นไปตามกระบวนการภายใน ซึ่งอาจต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาพิจารณาด้วย
