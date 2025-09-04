xs
อุตุฯ เตือนทั่วไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง 4-7 ก.ย.นี้ ประมงเดินเรือด้วยความระวัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศว่า ช่วงวันที่ 4 -7 กันยายน 2568 ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล ภายใต้อิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านตอนกลางของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุม ยังต้องเฝ้าระวังน้ำหลากจากฝนที่ยังตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์) แต่อาจเป็นผลดีสำหรับภาคอีสานตอนกลางและตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.ปริมณฑล ที่จะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น แต่อาจเป็นอุปสรรคการเดินทางฝนตกถนนลื่น ต้องเพิ่มความระมัดระวัง พกร่ม เสื้อกันฝน ฝนมักจะเกิดขึ้นได้หลายช่วง ระมัดระวังรักษาสุขภาพช่วงหน้าฝน

ส่วนภาคใต้มรสุมยังมีกำลังปานกลาง อิทธิพลของมรสุม ทำให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคตะวันออก โดยเฉพาะ จ.นครนายก จันทบุรี ตรา ชาวเรือ ชาวประมงเดินเรือด้วยความระวัง โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง