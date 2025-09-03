จำคุก 1 ปี 6 ด.! "นารา เครปกะเทย" คดี ม.112 แต่ประพฤติดีให้รอลงโทษ 2 ปี

ศาลอาญา นัดฟังคำพิพากษาคดีของ อนิวัต ประทุมถิ่น หรือ นารา เครปกะเทย คอนเทนต์ครีเอเตอร์ อายุ 26 ปี ที่ถูกฟ้องข้อหาตามมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากกรณีโพสต์เฟซบุ๊ก และคอมเมนต์ข้อความใต้โพสต์ของตัวเอง เมื่อปี 2563 โดยผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาก่อนอ่านคำพิพากษา
ศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดในข้อหามาตรา 112 ลงโทษจำคุก 3 ปี เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน พฤติการณ์แห่งคดี เห็นว่า โดยปกติของสังคมไทยทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประชาชนไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย แต่ต้องเคารพสิทธิผู้อื่นด้วย การแสดงความเห็นนั้นสามารถกระทำได้เท่าที่ไม่ฝ่าฝืน มาตรา 34 แห่งรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น เมื่อการใช้สิทธิกระทบกับสิทธิผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควรอ้างได้ ก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย
ทั้งนี้ นัดแรกของการสืบพยาน จำเลยให้การรับสารภาพ แสดงให้เห็นว่าจำเลยสำนึกว่าสิ่งที่ตนกระทำนั้น เป็นการกระทำที่มิบังควร หลังจากถูกดำเนินคดีก็ไม่ได้กระทำผิดซ้ำอีก สื่อให้เห็นว่าจำเลยเริ่มมีความคิดที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ถูกต้อง พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชดเชยในสิ่งที่ตนได้กระทำผิด อีกทั้งจากรายงานการสืบเสาะเห็นว่า จำเลยมีแนวโน้มการกระทำความผิดซ้ำอยู่ในระดับปานกลาง โทษจำคุก จึงเห็นควรให้รอการลงโทษ 2 ปี โดยให้คุมประพฤติ 1 ปี และไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานทุก 3 เดือน เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติได้ควบคุมนิสัย พฤติกรรมและการประกอบอาชีพ ให้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะรวม 24 ชั่วโมง ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และไม่ให้จำเลยกระทำผิดซ้ำในลักษณะนี้อีก
ศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดในข้อหามาตรา 112 ลงโทษจำคุก 3 ปี เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน พฤติการณ์แห่งคดี เห็นว่า โดยปกติของสังคมไทยทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประชาชนไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย แต่ต้องเคารพสิทธิผู้อื่นด้วย การแสดงความเห็นนั้นสามารถกระทำได้เท่าที่ไม่ฝ่าฝืน มาตรา 34 แห่งรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น เมื่อการใช้สิทธิกระทบกับสิทธิผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควรอ้างได้ ก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย
ทั้งนี้ นัดแรกของการสืบพยาน จำเลยให้การรับสารภาพ แสดงให้เห็นว่าจำเลยสำนึกว่าสิ่งที่ตนกระทำนั้น เป็นการกระทำที่มิบังควร หลังจากถูกดำเนินคดีก็ไม่ได้กระทำผิดซ้ำอีก สื่อให้เห็นว่าจำเลยเริ่มมีความคิดที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ถูกต้อง พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชดเชยในสิ่งที่ตนได้กระทำผิด อีกทั้งจากรายงานการสืบเสาะเห็นว่า จำเลยมีแนวโน้มการกระทำความผิดซ้ำอยู่ในระดับปานกลาง โทษจำคุก จึงเห็นควรให้รอการลงโทษ 2 ปี โดยให้คุมประพฤติ 1 ปี และไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานทุก 3 เดือน เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติได้ควบคุมนิสัย พฤติกรรมและการประกอบอาชีพ ให้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะรวม 24 ชั่วโมง ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และไม่ให้จำเลยกระทำผิดซ้ำในลักษณะนี้อีก