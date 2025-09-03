3 สส.ประชาธิปัตย์ แจง 4 เหตุผล-เจตนารมณ์หนุน "อนุทิน" จัดตั้งรัฐบาล

นายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา นายสมยศ พลายด้วง สส.สงขลา และนายราชิต สุดพุ่ม สส.นครศรีธรรมราช 3 สส.พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันแถลงถึงเหตุผลในการสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โดยขอชี้แจงเหตุผลและเจตนารมณ์ใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในคดีคลิปเสียงสนทนากับวสมเด็จฯ ฮุน เซน แสดงให้เห็นถึงปัญหาความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย
2.พรรคภูมิใจไทยเคยร่วมสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ในการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงปี 2551 – 2554 จนสามารถสร้างเสถียรภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ตรงกันข้ามพรรคเพื่อไทยในห้วงเวลานั้น กลับเลือกที่จะล้มรัฐบาลและผลักประเทศเข้าสู่วิกฤติการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่
3.พวกตนเห็นด้วยกับ 5 เงื่อนไขร่วมที่ทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนวางไว้เพื่อผ่าทางตันประเทศ
4.การสนับสนุนของพวกตนในครั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาเพื่อแลกเปลี่ยนตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นการใช้เอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ที่บัญญัติไว้ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำใดๆ
