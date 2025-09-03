แบงก์กรุงเทพแจ้งปรับปรุงรายการเงินในบัญชีที่ระบบขัดข้องเรียบร้อยแล้ว

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดความขัดข้องในระบบงานของธนาคาร เมื่อคืนวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบงานของธนาคารไม่มีการบันทึกรายการเคลื่อนไหวของเงินฝากบางบัญชีที่ทำรายการระหว่างเวลา 21.06 น. ถึง 23.00 น. ทำให้แสดงยอดเงินในบัญชีของลูกค้าดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้น ธนาคารได้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกรายการเคลื่อนไหวดังกล่าวในบัญชีของลูกค้าให้ถูกต้องแล้วเสร็จในเวลา 15.30 น. ของวันอังคารที่ 2 กันยายน 2568 โดยรายการดังกล่าวปรากฏเป็นรายการปรับปรุง (ADJ: Adjustment Item) ในบัญชีของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแล้ว
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าบางรายยังพบว่ายอดเงินในบัญชีของตนติดลบ เนื่องจากมีการทำรายการใช้จ่ายเกินกว่ายอดเงินในบัญชีที่แท้จริง ในระหว่างเวลา 03.00 น. ของวันอังคารที่ 2 กันยายน 2568 จนถึงก่อนเวลาที่ธนาคารจะปรับปรุงรายการเคลื่อนไหวข้างต้นแล้วเสร็จในเวลา 15.30 น. ซึ่งธนาคารมีการแจ้งลูกค้าดังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
