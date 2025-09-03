xs
ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรุงไทยปล่อยสินเชื่อผ่านบัญชี TikTok ktb90 ไม่เป็นจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อผ่านบัญชี TikTok ชื่อ ktb90 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารกรุงไทย พบว่า ไม่เป็นความจริง

ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งเตือนว่า บัญชี TikTok ชื่อ “ktb90” เป็นบัญชีปลอม ไม่ใช่บัญชีของธนาคารกรุงไทย อีกทั้งข้อมูลที่บัญชีดังกล่าวเผยแพร่นั้น ยังเป็นข้อมูลปลอม ธนาคารไม่มีนโยบายปล่อยกู้สินเชื่อผ่านบัญชี TikTok แต่อย่างใด จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ