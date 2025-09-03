ข่าวปลอม อย่าแชร์! กรุงไทยปล่อยสินเชื่อผ่านบัญชี TikTok ktb90 ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อผ่านบัญชี TikTok ชื่อ ktb90 นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารกรุงไทย พบว่า ไม่เป็นความจริง
ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งเตือนว่า บัญชี TikTok ชื่อ “ktb90” เป็นบัญชีปลอม ไม่ใช่บัญชีของธนาคารกรุงไทย อีกทั้งข้อมูลที่บัญชีดังกล่าวเผยแพร่นั้น ยังเป็นข้อมูลปลอม ธนาคารไม่มีนโยบายปล่อยกู้สินเชื่อผ่านบัญชี TikTok แต่อย่างใด จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
