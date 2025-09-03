หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +10.53 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 44,707.38 ล.

xs
เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (3 พ.ย.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,259.31 จุด ปรับขึ้น 10.53 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.84 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 44,707.38 บาท