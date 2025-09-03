กกร.คาดการณ์ จีดีพีไทย ปี 68 โต 1.8-2.2% เหตุผลกระทบการเมืองที่ไม่มั่นคง

นายผยง ศรีวณิช ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า จากการคาดการณ์ ปี 2568 จีดีพีไทยจะขยายตัวได้ที่ 1.8-2.2 เปอร์เซ็นต์ และช่วงครึ่งปีหลังที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีปัจจัยที่สร้างการชะงักงันทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งอาจกระทบการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการขาดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนในระยะข้างหน้า และมีความเสี่ยงที่ประเทศจะโดนลงอันดับความน่าเชื่อถือสูงขึ้น