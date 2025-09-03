"อนุทิน" ลั่น! รบ.ของผมจะพาประเทศเดินหน้าได้ แม้จะเป็น รบ.เสียงข้างน้อย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่า จะมีไม่มีการขยายระยะเวลาเกินกว่า 4 เดือน ตามข้อตกลงที่มีไว้กับพรรคประชาชน
ส่วนข้อวิจารณ์ว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจจะพาประเทศเดินหน้าไม่ได้ และถูกใช้เป็นเหตุผลให้พรรคเพื่อไทยยุบสภาฯ นั้น นายอนุทิน ย้อนถามว่า ทำไมรัฐบาลผมจะไปไม่ได้ ในเมื่อพรรคประชาชนให้การยืนยันแล้วว่าเรื่องการออกกฏหมาย หากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อบ้านเมืองก็ยินดีจะสนับสนุน ซึ่งเหมือนตอนที่เราเป็นฝ่ายค้าน ที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอกฎหมาย เราก็ให้การสนับสนุน
