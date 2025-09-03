xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 4 โมงเย็น มีฝนตกเล็กน้อยที่ลาดกระบัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 16.20 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยในเขตลาดระบัง โดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ อุณหภูมิวัดได้ 31 องศาเซลเซียส