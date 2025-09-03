"สุชาติ" ยันพร้อมหนุน "อนุทิน" เป็นนายกฯ เชื่อมั่นขับเคลื่อนประเทศได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการเซ็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชน ว่า กลุ่มของตนจากพรรครวมไทยสร้างชาติมีจำนวน 16 คน รวมทั้งพรรคร่วมที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาล และสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้พรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี จึงนัดหารือกัน และทานข้าวร่วมกันที่พรรคภูมิใจไทย หลังจากนี้จะกลับไปทำหน้าที่ สส.ในสภาฯ ต่อไป
ส่วนการขับเคลื่อนการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลา 4 เดือนนั้น นายสุชาติ เชื่อมั่นว่า ก่อนที่นายอนุทินจะมีการเซ็นข้อตกลง ต้องมีการพูดคุย และตกผลึกกันแล้วว่า 4 เดือนนี้จะเดินหน้าเรื่องอะไรก่อน ส่วนพวกตนใช้เอกสิทธิ์ในฐานะ สส. ในการสนับสนุนนายอนุทิน ให้ได้รับการโหวตเห็นชอบจากสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรี และขั้นตอนต่อไปต้องรับฟังหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่
ส่วนประเด็นเรื่องการยุบสภานั้น ตนติดตามตลอด ดูตั้งแต่ขั้นตอนของกฤษฎีกาตีความ และเลขาธิการ ครม.มีหนังสือเวียน จึงไม่ขอก้าวล่วง เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมาย แต่ต้องฟังคนที่มีความรู้ด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเชื่อว่า ที่กฤษฎีกามีการตีความมาได้ถกเถียงด้วยเหตุและผลแล้ว
