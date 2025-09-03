ผู้นำรัสเซีย-เกาหลีเหนือต่างปลื้มใจ เห็นพ้องหนุนทางทหารระดับทวิภาคี

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันนี้ (3 ก.ย.) ว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย พบหารือกับ นายคิม จอง-อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ที่กรุงปักกิ่ง หลังผู้นำทั้งสองประเทศร่วมชมพิธีสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อรำลึกเและเฉลิมฉลองครอบรอบ 80 ปี วันแห่งชัยชนะของจีน ในสงครามโลกครั้งที่สอง
ทั้งนี้ ผู้นำรัสเซียและผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ พบหารือกันระหว่างการร่วมงานสำคัญที่จีน โดยต่างฝ่ายต่างแสดงความซาบซึ้งใจให้กัน ถึงความสนับสนุนทางทหารระดับทวิภาคี
