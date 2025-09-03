จับร้อยโทหมอทหารทุจริตงบฯ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลอกกำลังพลฉีดวัคซีนปลอม

พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. สนธิกำลังร่วมกับ นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าจับกุมตัว ร้อยโท จิณณวัตร ตามหมายจับศาลทหารกรุงเทพ ที่ 263/2568 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2568 ข้อหา เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ขณะที่ ร้อยโท จิณณวัตร ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายแพทย์โรงพยาบาลสนาม ระดับ 1 ของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน แต่กลับมีพฤติกรรมหลอกลวงผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของนายแพทย์ประจำภารกิจ เพื่อเบิกเงินค่าวัคซีนจากผู้บัญชาการกองร้อยดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 5,800 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่ต่อมาจะมีการตรวจสอบพบว่า สารที่ ร้อยโท จิณณวัตร นำมาฉีดให้กับกำลังพลนั้น ไม่ใช่วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แต่อย่างใด หากแต่เป็นสารประเภทอื่นที่มีต้นทุนถูกกว่า จึงมีการตรวจสอบดำเนินคดี กระทั่งต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ร้อยโท จิณณวัตร ว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต พร้อมขออำนาจศาลออกหมายจับจนนำมาสู่การติดตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
