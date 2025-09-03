รอง ผบก.ป.เตรียมเชิญ 2 ดาราตลกกับนักธุรกิจ 1 คน แจงเส้นทางการเงิน หลังมีเอี่ยวอดีตพระอลงกต

พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม เปิดเผยความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายอลงกตการละคร ว่า ได้รับผลวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุบุคคลที่มีเส้นทางการเงินต้องสงสัยที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกือบ 30 คน รวมถึงมีข้อมูลพยานบุคคลที่ได้รับมาน่าเชื่อได้ว่าในจำนวน 30 คนนี้ มีดาราตลก 2 คน และนักธุรกิจ 1 คน ที่เกี่ยวข้องกับอดีตพระอลงกต
ทั้งนี้ พฤติการณ์ของตลกคนแรก มีการรับเงินจากอดีตพระอลงกตเป็นจำนวนประมาณหลักล้านบาท โดยช่วงแรกก็รับเงินจากอดีตพระอลงกตโดยตรง ต่อมามีการใช้นอมินีโอนเงินให้แทน ซึ่งนอมินีที่ว่านี้ ไม่ใช่หมอบี ส่วนรายละเอียดว่านำเงินไปทำอะไรนั้น ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นการถูกจ้างมาเล่นตลก แล้วได้ค่าจ้าง หรือว่าเป็นลักษณะการขอยืมเงิน
ส่วนตลกคนที่ 2 นั้น ยังไม่พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยง แต่พบพฤติกรรมเข้าไปนำทรัพย์สินบางอย่างออกจากกุฏิของอดีตพระอลงกต หลังจากที่อดีตพระอลงกตลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ขณะที่นักธุรกิจนั้น พบว่าไม่ใช่คนจังหวัดลพบุรี ได้รับเงินสดจาก อดีตพระอลงกต ไปหลักร้อยล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนธุรกิจด้วยส่วนหนึ่ง
