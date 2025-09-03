xs
กปน.แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวคลองบางเชือกหนัง-คลองจระเข้ใหญ่ ซ่อมประตูระบายน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การประปานครหลวง แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในวันนี้ (3 ก.ย.68) เวลา 22.00 - 05.00 น. เพื่อซ่อมประตูน้ำระบายอากาศ บริเวณคลองบางเชือกหนัง ถ.ราชพฤกษ์ และเพื่อปรับปรุงระบบท่อประธาน บริเวณคลองจระเข้ใหญ่ ถ.เทพรัตน