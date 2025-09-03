ปภ.เผยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 จังหวัด ปชช.ได้รับผลกระทบ 12,568 ครัวเรือน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สรุปพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 68) จากพายุ “คาจิกิ” จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และพิษณุโลก รวม 10 อำเภอ 27 ตำบล 104 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,979 ครัวเรือน 6,360 คน สำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุ “หนองฟ้า” จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เลย หนองบัวลำภู และชุมพร รวม 17 อำเภอ 66 ตำบล 234 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,589 ครัวเรือน 32,094 คน ปภ. ยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับฟื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็ว
ทั้งนี้ ปภ.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทาง Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย DDPM และ X @DDPMNews และหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784”