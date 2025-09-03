xs
xsm
sm
md
lg

"อดีต ส.ว.สมชาย"ชี้รู้ทันสาเหตุ พท.เลือกยุบสภาฯ ได้รักษาการต่อ 2-3 เดือน จัดการเรื่องค้างคา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #รู้ทัน สาเหตุที่เลือกยุบสภา รักษาการต่อได้อีก 2-3 เดือน คงอำนาจจัดการเรื่องค้างคา บริหารคนที่วางตัวไว้ เร่งใช้งบประมาณเพิ่งผ่านสภา ขืนปล่อยให้มีนายกคนใหม่ #สทรหมดอำนาจ