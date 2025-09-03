"ณัฐพงษ์"เผยหาก"อนุทิน"เป็นนายกฯ จะทำงานหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ พร้อมติดตามคำสัญญาที่ให้ไว้

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ คือ ช่วงเวลาที่พรรคประชาชนจะได้พิสูจน์ตัวเอง
ผมขอขอบคุณ เพื่อน สส. ทุกคน ที่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าคุณคือ "ผู้แทนราษฎร" ที่มีหน้าที่ในการใช้อำนาจที่มี เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ เพราะเรายึดถือหลักการร่วมกันว่า 'ประชาชนใหญ่กว่าพรรค'
ผมขอขอบคุณ พนักงานและทีมงานของพรรคทุกคน ที่ได้พิสูจน์ตัวเองว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนอย่างไร คุณได้ต่างปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยเชื่อมั่นในทุกการตัดสินใจของผู้บริหารพรรคอยู่เสมอ ท่ามกลางการเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบกันทางการเมือง
ผมขอขอบคุณ คณะทำงานจังหวัดฝั่งเครือข่ายของพรรค ที่ได้พิสูจน์ตัวเองว่า คุณคือโครงสร้างซึ่งเป็นกระดูกสันหลังให้กับพรรค ในการทำหน้าที่ประสานความเข้าใจกับสมาชิกพรรคและประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตต่อจากนี้ทั่วทั้งประเทศ
ผมขอขอบคุณ สมาชิกพรรคประชาชนทุกคน ที่ได้พิสูจน์ตัวเองว่า คุณคือ "เจ้าของพรรคตัวจริง" ผ่านการแสดงความเห็นเข้ามากว่า 25,000 คน ผมขอยืนยันว่า เสียงของสมาชิกทุกคนได้รับการรับฟังและมีความหมาย โดยผู้บริหารพรรคได้นำ "ทุกข้อคิดเห็น" เข้ามาประมวล และสรุปผลผ่านการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้าน
ในช่วงเวลา 5 วันที่ผ่านมานี้ คือ ช่วงเวลาที่ผู้บริหาร และทุกองคาพยพของพรรค ได้พิสูจน์คำว่า 'พรรคมวลชน' นั้น ไม่ได้เป็นแค่เพียงคำพูดที่สวยหรู แต่เป็นคุณค่าที่เรายึดถือผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง จนนำมาสู่ข้อสรุปที่ทุกองคาพยพเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามคำแถลงที่ผมได้แถลงไปในวันนี้
หลังจากนี้ หากคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 พวกเราจะเดินหน้าทำงานตามหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านออย่างเต็มที่ พร้อมติดตามคำสัญญาที่ให้ไว้
แต่หากมีการยุบสภา และเลือกตั้งใหม่โดยพรรคเพื่อไทย ผมมีความมั่นใจว่า พวกเราทุกคนพร้อมเข้าสู่สนามการเลือกตั้ง เพื่อเอาชนะใจพี่น้องประชาชน ให้พรรคประชาชนได้มีโอกาสในการสร้างรัฐบาลที่ดีที่สุดต่อไป”