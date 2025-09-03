xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดบวก 10.68 จุด มูลค่าซื้อขาย 27,032.05 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าดัชนีอยู่ที่ 1,259.46 จุด ปรับขึ้น 10.68 จุด หรือ 0.86 % มูลค่าซื้อขาย 27,032.05 ล้านบาท