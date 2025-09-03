xs
ราคาทองคำครั้งที่ 7 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 54,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 7 เมื่อเวลา 12.26 น.ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,000.00 บาท ขายออกบาทละ 54,100.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 52,923.56 บาท ขายออกบาทละ 54,900.00 บาท