กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองฯ 120 ล้านบาท ช่วยเหลือน้ำท่วม 3 จังหวัดภาคเหนือ

วันนี้ (3 ก.ย.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ เนื่องจากพายุ “คาจิกิ” และพายุ “หนองฟ้า” ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักมากและเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการ จากเดิมจังหวัดละ 20 ล้านบาท ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย (ภัยพายุคาจิกิและภัยจากพายหนองฟ้า) เพิ่มเติม จำนวน 50 ล้านบาท และในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม จำนวน 20 ล้านบาท รวม 120 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม บ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งทั้ง 3 จังหวัด เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด