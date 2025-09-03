xs
"พิชิต”แนะจับตา 9 ก.ย.“ทักษิณ”หนีหรือไปศาล หลัง ภท.เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เมื่อพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล สิ่งที่ต้องมองคือ วันที่ 9 ก.ย.68 ทักษิณ หนีหรือไปศาล