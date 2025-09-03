xs
ราคาทองคำครั้งที่ 6 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 54,950 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 6 เมื่อเวลา 12.06 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,050.00 บาท ขายออกบาทละ 54,150.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 52,969.04 บาท ขายออกบาทละ 54,950.00 บาท