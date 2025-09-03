xs
xsm
sm
md
lg

"วรงค์"ซัด"ภูมิธรรม"ยุบสภาเหมือนเด็กเกเร แพ้แล้วล้มกระดาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การยุบสภาของภูมิธรรม เหมือนเด็กเกเร แพ้แล้วล้มกระดาน ทั้งๆที่กฤษฎีกาเตือนแล้วว่ายุบไม่ได้