"อดีต สว.สมชาย"ยัน"ภูมิธรรม"ไม่มีอำนาจยุบสภา แนะ สส.ยื่นศาลฯ ขอมาตรการคุ้มครองเร่งด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ภูมิธรรมไม่มีอำนาจยุบสภา

สส.มีหน้าที่ยื่นศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอมาตรการคุ้มครองเร่งด่วน เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปกป้องการนำความมิบังควร
ขึ้นทูลเกล้าฯ