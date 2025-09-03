เร่งค้นหา จนท.อมก๋อยหายตัวระหว่างเข้าช่วยชาวบ้านจากเหตุน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 - นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายครินทร์ หิรัญไกรลาส หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย ว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลม่อนจองและตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2568 อันเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ชุมชนที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแม่ตื่นต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยและสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อยได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างไม่รอช้า ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการอพยพชาวบ้านและทรัพย์สินไปยังพื้นที่ปลอดภัย ล่าสุดสถานการณ์น้ำก็เริ่มคลี่คลายและลดลงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ปฏิบัติภารกิจอย่างทุ่มเท ได้รับแจ้งจากทางชุมชนว่า นายธนวัฒน์ ชื่นวารุณ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ประจำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย ได้หายตัวไปในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ระหว่างการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสร้างความกังวลใจแก่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง
ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ผนึกกำลังกันในปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอย่างเร่งด่วน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอย่างเต็มที่ ทั้งจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย เจ้าหน้าที่กู้ภัย และชาวบ้านในพื้นที่ที่คุ้นเคยเส้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นหาตลอดแนวลำน้ำที่คาดว่าจะเป็นจุดที่นายธนวัฒน์อาจพลัดตกไป
การค้นหาในวันนี้ได้มีการเสริมกำลังด้วยเรือหางยาวท้องแบน เพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานแข่งกับเวลาในสภาพพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก แต่ถึงแม้จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ กำลังพลทุกนายยังคงมุ่งมั่นและปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังว่าจะพบนายธนวัฒน์โดยเร็วที่สุด.