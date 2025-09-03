xs
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 6.05 จุด มูลค่าการซื้อขาย 14,694.60 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ 1,254.83 จุด ปรับขึ้น 6.05 จุด หรือ 0.48%  มูลค่าการซื้อขาย 14,694.60 ล้านบาท 