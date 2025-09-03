“ภูมิธรรม”ทูลเกล้าฯ ยุบสภาแล้ว รายละเอียดรอแถลงอย่างเป็นทางการ

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยหลังจากที่พรรคประชาชนมีมติสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ว่า ในด้านของฝ่ายนิติบัญญัติเราเตรียมตัว หากประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุวาระในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ พรรคเพื่อไทยพร้อมจะเสนอชื่อนานชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย
นายสรวงศ์ กล่าวต่อว่า กระบวนการทั้งหมดที่ตนรับทราบมาเมื่อเช้า นายภูมิธรรม เวชทชัยรักษาการนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการเรื่องการทูลเกล้าฯ ยุบสภาแล้ว แต่ในรายละเอียดขอให้นายภูมิธรรมเป็นผู้แถลง จึงถามย้ำว่า ขณะนี้ยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภาแล้วใช่หรือไม่ นายศวงศ์กล่าวว่า ใช่ครับ
“ในส่วนที่นายภูมิธรรมรับผิดชอบ นายภูมิธรรมได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”
สำหรับเหตุผลในการทูลเกล้าฯ ยื่นยุบสภานั้น นายสรวงศ์ ระบุว่า มีหลายสาเหตุมาก ขณะนี้เดินต่อไม่ได้แล้ว พรรคประชาชนประกาศสนับสนุนให้แคนดิเดตพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี แต่กลับการพักประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาล เพราะฉะนั้น รัฐบาลจะมีเสียงเพียง 130 กว่าเสียง จึงถามว่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ไหน จริง ๆ มันเดินต่อได้ยาก ในฐานะ สส.คนหนึ่ง ดูแล้วไม่น่าไปต่อได้
ผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลในการขอยุบสภาหรือไม่ เพราะมีหลายฝ่ายท้วงติงว่าไม่สามารถทำได้ นายสุรวงศ์ กล่าวว่า เรามีความมั่นใจ ส่วนฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยมีความเห็นที่แตกต่างในเรื่องนี้ และนายภูมิธรรมได้ดำเนินการไปแล้ว