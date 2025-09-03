วานนี้สถานการณ์ 7 จังหวัด พบระเบิดแบบลูก ค.แสวงเครื่องของกัมพูชา ในพื้นที่ จ.สุรินทร์

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) สรุปสถานการณ์ชายแดน 11 จุด ใน 7 จังหวัด กองทัพไทยยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เหตุการณ์โดยทั่วไป ปกติ
ส่วนสถานการณ์โดยรวมวานนี้ (2 ก.ย.) กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพบระเบิดแบบลูก ค. แสวงเครื่อง บริเวณใกล้ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ พิสูจน์แล้วพบว่าเป็นของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า ทหารกัมพูชาเข้ามาวางระเบิดในแผ่นดินประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายกัมพูชา โดยมีการบินโดรนสอดแนม บริเวณพื้นที่ช่องอานม้า พื้นที่สัตตฟะโสม – ภูผี – โดนตวน และพื้นที่ช่องสายตะกู ทั้งนี้ได้ใช้ระบบแอนตี้โดรนทันทีเมื่อรุกล้ำเข้าเขตอธิปไตยไทย
ก.กลาโหม ได้สั่งการให้กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่ตรวจพบ เพื่อนำส่งให้ ก.ต่างประเทศดำเนินการประท้วงต่อรัฐบาลกัมพูชาอย่างเป็นทางการ พร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบก่อเหตุซ้ำอีก ตลอดจนรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
เช้าวันนี้ เวลา 09.30 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม และ ผอ. ศบ.ทก. จะเป็นประธานการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) ครั้งที่ 31 เพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และพิจารณาการดำเนินการสร้างรั้วในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา บริเวณ จ.สระแก้ว เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการค้ามนุษย์ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว