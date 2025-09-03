"วรงค์"วิเคราะห์มี 6 ปัจจัยนำมาสู่การอวสานระบบทักษิณ

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #วันล่มสลายของระบอบทักษิณ
ใครจะไปคิดว่าระบอบทักษิณ ระบอบการเมืองที่ใช้อำนาจไม่ชอบ ทำตัวเหนือกฎหมาย ถูกข้อหาขายชาติ เดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ตั้งแต่นายภูมิธรรม มีการแสดงออกทำนองข่มขู่ว่าจะยุบสภา มันสะท้อนถึงเข้าตาจนในการกอดอำนาจของพรรคเพื่อไทย เท่ากับว่าใกล้อวสานของระบบทักษิณแล้ว ปัจจัยที่นำมาสู่การอวสานระบบทักษิณ น่าจะเป็นผลจาก
1.ตัวนายทักษิณเอง ที่เหิมเกริมในอำนาจ โดยไม่สนใจกฏหมาย พูดอย่างทำอย่าง โดยเฉพาะคดีชั้น14 ที่ประชาชนออกมาต่อต้าน จนกระทั่งศาลฎีกานักการเมือง ดำเนินการไต่สวนและมีความเป็นไปได้สูงมาก ที่ผลจะออกมาเป็นลบต่อเขา
2.การผลักดันลูกสาว มาเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด ทั้งๆที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ทางการเมือง สุดท้ายมาตายน้ำตื้นด้วยปัญหาคลิปเสียง ต้องถือว่าการล่มสลายของระบอบทักษิณ ปัจจัยสำคัญคือลูกสาวตนเองที่มีผลการทำลายล้างสูงมาก
3.ต้องยอมรับว่าเพื่อนที่คบกันมา ช่วยเหลือกันมาร่วม 30ปี อย่างฮุนเซนผู้นำกัมพูชา มีส่วนช่วยเหลือคนเสื้อแดง ชายชุดดำ พร้อมจัดห้องสีชมพู เมื่อมีผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว ถึงขนาดปล่อยคลิปเสียงออกมา ทำให้คนไทยหูตาสว่างขึ้นมาก คงไม่มีใครปฏิเสธว่า เพื่อนที่คบมาอย่างยาวนาน จะมีส่วนทำลายความเชื่อมั่นต่อระบอบทักษิณของประชาชนไทย
4.ผลงานที่นายภูมิธรรมสร้างขึ้นมา ในช่วงรักษาการนายกรัฐมนตรี ต้องถือว่าด้วยภาพลักษณ์ต่างๆ นายภูมิธรรมถือว่าเป็นข้าทาสบริวารที่ตอบสนองนโยบาย ตามที่นายสั่งแทบทุกอย่าง ถือว่าเป็นผู้รับใช้นายที่ซื่อสัตย์ แต่เป็นบุคคลที่ประชาชนไม่ชอบมากที่สุด ผลที่ตามมาคือความเสื่อมของระบอบทักษิณ
5.นายทหารที่ซื่อสัตย์อย่างพลโทบุญสิน ที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค2 และพี่น้องทหารหาญ ที่ยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ไม่สนใจคำสั่งที่ไม่ถูกต้องของนักการเมือง ถึงขนาดถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรา จนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเทใจให้ ผลโพลจึงชี้ชัดว่า ประชาชนไว้ใจทหารมากกว่ารัฐบาล
6.การรวมพลังของประชาชนในนาม กลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย ที่ร่วมกันตีแผ่ความเลวร้ายของระบอบทักษิณ ประกาศออกมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ แสดงจุดยืนชัดเจน ในการต่อต้านระบอบทักษิณ ปกป้องอธิปไตยชาติ มีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดความจริงต่างๆ จนระบอบทักษิณเสื่อมลง
นี่คือภาพรวมปัจจัยที่ทำให้ระบอบทักษิณ ที่เคยแข็งแกร่งดุจหินผา ต้องมาถึงวันล่มสลาย และจะชัดเจนขึ้นนั่นคือหลังวันที่ 9 กันยายน ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งออกมา