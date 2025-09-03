xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดทองคำขึ้นแรง 800 บาท รูปพรรณขายออก 54,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.01 น.ปรับขึ้น 800 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,000.00 บาท ขายออกบาทละ 54,100.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 52,923.56 บาท ขายออกบาทละ 54,900.00 บาท