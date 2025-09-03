"อ.เจษฎา”เผยจบนะ! ไม่ต้องยื่นร้องเรียนอะไรต่อ หลังโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาล รธน.ใหม่ให้ไร้ปัญหา

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จบนะครับ ไม่ต้องยื่นร้องเรียนอะไรกันต่อ
ทรงโปรดเกล้าฯใหม่ ให้ไร้ปัญหา
ทรงโปรดเกล้าฯใหม่ “สราวุธ ทรงศิวิไล”เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แทน ปัญญา อุดชาชน เปลี่ยนจาก 29 สค. เป็น 30 ส.ค.2568 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ต่อคดีคลิปเสียงนายกฯ
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 2 กันยายน 2568 เรื่องแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ความว่า
ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายปัญญา อุดชาชน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นั้น
ต่อมา นายปัญญา อุดชาชนได้พ้นจากตำแหน่งตลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง
บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายสราวุธ ทรงศิวไล ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 200 (5) ของรัฐธธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา200ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธธรรมนูญ พ.ศ. 2561
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรธกระหม่อมแต่งตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
มงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิ