"อ.ปานเทพ"เผยสรุปพรรคประชาชนแก้ข่าวยังไม่ได้ลงมติ จ่อลงมติพรุ่งนี้เช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สรุปพรรคประชาชนแก้ข่าว ยังไม่ได้ลงมติ จะลงมติวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า