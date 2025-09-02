ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งที่ อ.หล่มสัก แนะยกของขึ้นที่สูง -เคลื่อนย้ายรถ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำป่าสักที่ จ.เพชรบูรณ์ พบว่าระดับน้ำแม่นํ้าป่าสัก บริเวณท้ายนํ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และคาดว่าจะล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำ/ที่ลุ่มต่ำ อ.หล่มสัก (ต.ปากดุก ต.ลานบ่า ต.ห้วยไร่) ในวันที่ 2 ก.ย.68 เวลาประมาณ 11.00 น. และ อ.เมืองฯ (ต.ท่าพล ต.ดงมูลเหล็ก ต.สะเดียง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์) ส่งผลกระทบในวันที่ 2 ก.ย.68 เวลาประมาณ 16.00น. ให้ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้างต้น ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถไปในที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง ติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่ง อ.หล่มสัก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง