กทพ.แจ้งปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านฯ ท่าเรือ 1 และท่าเรือ 2 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 2 ก.ย.68- 29 พ.ค.69

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท กู๊ดวิล บิวดิ้ง จำกัด ให้เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษท่าเรือ 1 และท่าเรือ 2 ทางพิเศษเฉลิมมหานครโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2568 ถึง 29 พฤษภาคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ กทพ.ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันเศษวัสดุจากงานก่อสร้าง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในขณะดำเนินงานปรับปรุงและก่อสร้าง พร้อมติดตั้งไฟสัญญาณ ไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
ทั้งนี้ กทพ.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่ โทร 08 8088 3163 หรือ 09 4491 9898 ตลอด 24 ชั่วโมง